ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر
الاتصالات

الاحتلال يقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

  • فلسطين اليوم - قلقيلية
  • 18:55 - 09 فبراير 2018
مسيرة كفر قدوم.jpg مسيرة كفر قدوم.jpg
مشاركة

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية، الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان التي انطلقت بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة، استمرارا للفعاليات المنددة بإعلان الرئيس الاميركي دونالد ترمب القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وفي ذكرى مرور ثلاثين عاما على استشهاد عبد الباسط جمعة، الذي استشهد خلال انتفاضة الحجارة عام 1988.

وقال منسق المقاومة الشعبية في البلدة مراد شتيوي إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط بكثافة تجاه الشبان الذين ردوا بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة، دون وقوع إصابات.

متعلقات