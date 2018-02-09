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بينها اصابات خطيرة

غزة: ارتفاع حصيلة الإصابات في مواجهات "جمعة الغضب العاشرة" الى 27

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:19 - 09 فبراير 2018
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أكد الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة أن حصيلة الإصابات جراء المواجهات مع الاحتلال على الحدود الشرقية لغزة اليوم الجمعة ارتفع إلى 27 إصابة إحداها بحالةٍ حرجة في الرأس.

و قال أن مواطناً أصيب بجراح خطيرة في الرأس شرق جباليا تم تحويله الى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

واكد القدرة ان الطواقم الطبية في مجمع الشفاء الطبي تتعامل مع حالة المواطن الذي اصيب بجراح خطيرة في الرأس شرق جباليا والتي تم تحويلها الى مجمع الشفاء الطبي.

وافاد القدرة ان 6 مواطنين اصيبوا بالرصاص الحي خلال المواجهات التي اندلعت شمال القطاع.

كما اكد اصابة 4 مواطنين احدهم خطيرة في البطن و 3 بجراح متوسطة في القدم والحوض برصاص الاحتلال شرق البريج.

كما اصيب 8 مواطنين بالرصاص الحي في المواجهات التي اندلعت شرق جباليا.

وفي شرق غزة اكد القدرة اصابة 9 مواطنين برصاص الاحتلال اثر المواجهات المندلعة في تلك المنطقة.

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