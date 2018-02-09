ترامب لــ "إسرائيل": أنتم مطالبون أيضاً بتقديم تنازلات

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "إسرائيل" اليوم الجمعة بأنه سيتعين عليها أيضا تقديم ”تنازلات كبيرة“ من أجل السلام مع الفلسطينيين.

وأثار اعتراف ترامب في السادس من ديسمبر كانون الأول بالقدس عاصمة لــ "إسرائيل" غضب الفلسطينيين الذين قالوا إنهم يتطلعون إلى قوى عالمية إضافية يمكنها أن تلعب دور الوساطة.

و وصف ترامب في تصريح لصحيفة عبرية قراره بشأن القدس بأنه ”نقطة مهمة“ في عامه الأول في الرئاسة.

وقال ترامب لصحيفة (إسرائيل هيوم) اليومية في تصريحات نشرت بالعبرية ”أود أن أوضح أن القدس هي عاصمة إسرائيل. وفيما يتعلق بالحدود، سأؤيد ما يتفق عليه الجانبان فيما بينهما“.

وأضاف دون الخوض في التفاصيل ”أعتقد أنه سيتعين على الجانبين تقديم تنازلات كبيرة من أجل إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام“.

وتزامن الحديث الصحفي مع أنباء عن توتر جديد بين الفلسطينيين والسفير الأمريكي لدى "إسرائيل" ديفيد فريدمان في أعقاب مقتل مستوطن يهودي على يد فلسطيني.

وبعد مقتل المستوطن طعنا يوم الاثنين قال فريدمان في تغريدة على تويتر إنه سبق له التبرع بسيارة إسعاف إلى مستوطنة القتيل وإنه يصلي من أجل عائلته مضيفا أن الزعماء ”الفلسطينيين أشادوا بالقاتل“.