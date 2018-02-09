مسيرة بلعين الأسبوعية تندد بقرار ترامب بشأن القدس

انطلقت اليوم مسيرة شعبية من وسط قرية بلعين باتجاه جدار الفصل العنصري الجديد بالقرب من ابو ليمون، وشارك في المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، أهالي قرية بلعين، ونشطاء سلام إسرائيليين ومتضامنين أجانب وفاء للقدس وتنديدا بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية، وصور أسرى المقاومة الشعبية وعلى رأسهم عهد التميمي والناشط منذر عميرة، وجابوا شوارع القرية وهم يرددون الهتافات والأغاني الداعية إلى الوحدة الوطنية، والمؤكدة على ضرورة التمسك بالثوابت الفلسطينية، ومقاومة الاحتلال وإطلاق سراح جميع الأسرى والحرية لفلسطين والحرية لأسرى المقاومة الشعبية وعلى رأسهم الأسيرة عهد التميمي والأسير منذر عميرةِ.

وقام المتظاهرون عند وصولهم لبوابة الجدار الجديد بقرع بوابة الجدار وكتابة شعارات عليها وترديد الأغاني التي تندد بالاحتلال الاسرائيلي، وقام جنود الاحتلال الاسرائيلي بتصوير المتظاهرين من فوق الأبراج العسكرية فوق جدار الفصل العنصري.

وتأتي فعالية هذا اليوم وفاء وانتصار للقدس وتنديدا بقرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب باعلان القدس عاصمة دولة الاحتلال الاسرائيلي وتؤكد اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين على لسان منسقها الاعلامي الدكتور راتب ابورحمة الى توسيع وتفعيل ظاهرة المقاومة الشعبية في كافة محافظات الوطن للوصول بمستوى أهمية القدس والمقدسات الإسلامية.