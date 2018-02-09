السلطات المصرية تًعيد حافلتين من المرحلين الى مطار القاهرة

أعادت السلطات المصرية حافلتين من المسافرين المرحلين إلى مطار القاهرة، كانت في طريقها الى معبر رفح، و ذلك بعد إغلاق المعبر صباح اليوم الجمعة لدواعي أمنية .

و أفاد مراسلنا أن الحافلتين كانتا قد وصلتا إلى حاجز بالوظة، وطلب منهما الانتظار لحين وصول التعليمات، وبعد ما يزيد عن 3 ساعات انتظار جاءت التعليمات بإعادة الحافلتين إلى مطار القاهرة .

من جهة ثانية، ناشد عالقون في الصالة المصرية من معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس بضرورة الإسراع في إدخالهم إلى القطاع بسبب تردي أوضاعهم الصحية.

وقال العالقون في معبر رفح، اليوم الجمعة، إن السلطات المصرية تمنع دخول ما يزيد عن 70 عائلة بينهم أطفال مرضى إلى قطاع غزة وتطالبهم بالعودة إلى محافظة العريش. وأكد العالقون أن السلطات المصرية تستدعي عناصر الجيش المصري لإخراجهم بالقوة من الصالة المصرية.

وكان الجانب المصري قد أغلق المعبر بشكل مفاجئ صباح الجمعة، أمام مئات العالقين و المرضى و الحالات الانسانية التي تحتاج الى المرور عبر المعبر في كلا الاتجاهين.

وقال مسؤول ملف الإعلام في معبر رفح، إن الجانب المصري أبلغهم بإغلاق معبر رفح بشكل مفاجئ، وذلك بسبب العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش المصري شمال سيناء.

وغادر يوم أمس الخميس عبر معبر رفح، 9 حافلات على متنها 806 مسافرين، وكذلك 18 سيارة إسعاف وعلى متنها 34 مرافقًا، فيما غادر يوم الأربعاء، 80 مواطنًا، وعاد 56 مواطنًا، في حين جرى إرجاع مسافرين اثنين.