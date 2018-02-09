13 إصابة برصاص الاحتلال شرق جباليا بينهم إصابة حرجة جداً

أصيب13 مواطناً برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات التي اندلعت عقب صلاة الظهر على الشريط الحدودي لقطاع غزة، من بينهم إصابة في حالة الخطر الشديد جراء اصابته برصاصة في الرأس.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، أن إجمالي الإصابات 13 إصابة 9 من بينهم وصلت مستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة، حيث 5 أصيبوا شرق جباليا، و4 قرب معبر بيت حانون، فيما أصيب 4 آخرين شرق مدينة غزة، واصفاً حالة الاصابات بالمتوسطة.

يشار إلى أن مواجهات اندلعت عقب صلاة الجمعة على طول الشريط الحدودي بين مئات الشبان وجنود الاحتلال، من جباليا شمالاً وحتى خانيونس جنوباً.

يتبع ..







