الآلاف وسط غزة يحتشدون رفضا للانقسام والظلم والحصار

احتشد الآلاف في شوارع مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، رفضاً للحصار والانقسام ولمحاولات تعطيل إنجاز المصالحة، وللأوضاع التي وصل إليها القطاع من فقر وأزمات متراكمة، وتأكيداً على الثوابت الوطنية ورفضاً لكل المخططات الهادفة لتصفية قضيتنا الوطنية.

وتقدم الوقفة الجماهيرية الحاشدة التي دعت لها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في المحافظة الوسطى قيادات وكوادر وأعضاء الجبهة الشعبية وجمهور غفير من المحافظة الوسطى والذين رفعوا الشعارات المنددة بالحصار والانقسام وكل المحاولات الهادفة لاستنزاف شعبنا في الفقر والأزمات، وقد صدحت حناجرهم جميعاً بهتافات تدعو إلى سرعة إنجاز المصالحة ورفع الحصار وجريمة العقوبات المفروضة على القطاع.

وطالب المشاركون بضرورة تغيير الواقع الصعب الذي يمر به القطاع، مؤكدين أن الأوضاع التي يعيشونها باتت لا تحتمل، وأن جماعات المصالح التي تتغذى بهذا الانقسام يحاولون عرقلة إنجاز المصالحة عبر محاولاتهم الخبيثة تأزيم الواقع المعيشي والحياتي في القطاع وإغراقه في أزمات متواصلة.

من جانبه، أكد عضو اللجنة المركزية الفرعية الرفيق أحمد خريس في كلمة الجبهة أن دعوات الجبهة للنزول للشارع جاءت لرفع الظلم عن أبناء غزة، ولدعوة الأطراف لتحّمل مسؤولياتها، وإنقاذ الناس من الحالة الصعبة التي يعانوا منها نتيجة الحصار والظلم والمعاناة والعقوبات المفروضة عليهم.

وطالب خريس جماهير شعبنا وكافة قطاعاته الوطنية والمجتمعية والشبابية والنسوية والنقابية إلى ضرورة التوحد من أجل الضغط لإنجاز المصالحة كخطوة أساسية على طريق تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة والعيش والحياة الكريمة، وهي من أهم العناوين التي خرجت بها الوقفة الحاشدة اليوم.

وأكد خريس بأن الرسالة التي توجهها الجبهة اليوم من هذه الوقفة الحاشدة هو الاستمرار بهجوم المصالحة ودعم إنجاز المصالحة، والمطالبة بتسريع تنفيذها كخطوة ضرورية لوحدة شعبنا والتخفيف من الأعباء المعيشية التي أصبحت تنذر بخطر انهيار كامل لقطاع غزة وهو ما يسعى إليه الاحتلال والقوة المعادية لشعبنا لتمرير مخططات التصفية لقضيته والالتفاف على حقوقه وأهمها حق العودة.

وجدد خريس في نهاية كلمته الدعوة إلى كافة الجماهير الفلسطينية من كافة الأطياف بضرورة كسر جدار الصمت وتخطي حاجز الخوف والزحف نحو الحرية والمشاركة في مسيرات الحراك التي ستتواصل في كافة محافظات الوطن للضغط من أجل إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة وصولاً لوحدة وطنية حقيقية.