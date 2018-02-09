برهوم: وفد برئاسة هنية يضم "حماد والحية ومشتهي" يغادر للقاهرة

غادر اليوم الجمعة إلى القاهرة فد من حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، وعضوية كلا من خليل الحية وروحي مشتهى وفتحي حماد وذلك للقاء المسئولين المصريين.

وأوضح فوزي برهوم في تصريح صحفي، أن هذه الزيارة تأتي ضمن ترتيبات مسبقة، وفي إطار جهود الحركة للتشاور مع مصر للتخفيف عن أهلنا في قطاع غزة وفكفكة أزماته المختلفة والتي أوصلت القطاع إلى حافة الهاوية، وكذلك من أجل استكمال تنفيذ اتفاق المصالحة على أساس اتفاق 2011 و2017، ولدفع الجهود المصرية لإتمامها.

وتأتي أيضا ضمن الجهود التي تبذلها الحركة لحماية القضية الفلسطينية ومواجهة القرار الأمريكي الأخير بشأن القدس ومواجهة الاستيطان.