الاحتلال يقتحم عدة أحياء في نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، عدة أحياء في مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الجبل الشمالي، ومنطقة رأس العين ومحيط البلدة القديمة، وفتشت عددا من منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.