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الاحتلال يقتحم عدة أحياء في نابلس

  • فلسطين اليوم - نابلس
  • 10:10 - 09 فبراير 2018
اقتحام الضفة.jpg اقتحام الضفة.jpg
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اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، عدة أحياء في مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الجبل الشمالي، ومنطقة رأس العين ومحيط البلدة القديمة، وفتشت عددا من منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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