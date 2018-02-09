مقتل مواطن في شجار ببلدة عناتا

قُتل المواطن ياسر محمد حلوة (30 عاما) فجر اليوم الجمعة، في شجار وقع ببلدة عناتا شمال شرق القدس.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، في بيان له، أن غرفة عمليات شرطة ضواحي القدس تلقت فجر اليوم بلاغا يفيد بوقوع شجار عائلي في بلدة عناتا أسفر عن إصابة شاب نقل بمركبة إسعاف إلى مستشفى المقاصد بالقدس ووصفت إصابته بالخطيرة.

وأضاف ارزيقات أن الأطباء أعلنوا وفاة الشاب متأثرا بجروحه بعد لحظات من وصوله المستشفى، وتم نقل الجثمان إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله.

وتابع أن الشرطة والأجهزة الأمنية دفعت بتعزيزات كبيرة للبلدة لحفظ الأمن والنظام، مضيفا أن المشتبه به بجريمة القتل سلم نفسه لجهاز الأمن الوقائي ومن ثم جرى تسليمه للشرطة.

وقال ارزيقات إن الشرطة فتحت تحقيقا للوقوف على أسباب وملابسات الشجار.