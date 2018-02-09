ضابط "اسرائيلي": الغاء الاتفاق النووي مع ايران سيشعل حرب مع حزب الله

حذر العميد المتقاعد في جيش الاحتلال، يحيام ساسون من مغبة الغاء الأمريكيين للاتفاق النووي مع ايران.

وقال ساسون: " إن قامت امريكا بإلغاء الاتفاق النووي مع ايران، فالوضع سيكون قابل لاشتعال حرب مع حزب الله"، مشيراً الى أن حزب الله في وضع من هذا القبيل سينتظر الضوء الأخضر من ايران.

واضاف ساسون قائلا: " إن حزب الله لن يشن حرباً ضد اسرائيل الا بضوء اخضر من ايران، ولكن هناك ايضا مصالح لحزب الله، فهو جزء من الحكومة اللبنانية، إلا أنه يتلقى تعليماته من ايران وسيفعل أي شيء ضد اسرائيل فقط بالتنسيق مع ايران وفق المصالح الايرانية"، على حد قوله.

و اعتبر ساسون بان الرد "الاسرائيلي" يجب ان يكون ضد ايران بالتعاون مع الامريكيين.