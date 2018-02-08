الحصيلة النهائية للعمل على معبر "رفح" في ثاني أيام فتحه استثنائياً

فتحت السلطات المصرية، ظهر اليوم الخميس، معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، استثنائياً في أيام "الأربعاء والخميس والجمعة"، لمغادرة وعودة العالقين والحالات الإنسانية في كلا الاتجاهين.

وغادرت في ثاني أيام فتح المعبر 7 حافلات إلى الجانب المصري تقل مسافرين من حملة الجنسية المصرية والمرضى والطلاب وأصحاب الإقامات، يشار إلى وجود حافلتين الآن على البوابة المصرية بانتظار سماح السلطات المصرية بدولهما.

وبلغ عدد المسافرين في اليوم الثاني "619" مسافرًا، ومغادرة "18" سيارة إسعاف باتجاه الجانب المصري مع مرافقيهم، وبلغ عدد العائدين "150" مواطنًا حتى اللحظة.

ويعمل المعبر في الاتجاهين -الساعة 10 مساءً- وسيكون السفر غدًا للباصين المتبقيين من كشف اليوم وباقي كشوفات غدٍ الجمعة.

يشار، إلى أن غدًا هو اليوم الثالث والأخير في الفتحة الاستثنائية للمعبر مع إمكانية تمديد فتحه ليوم آخر.

يذكر، أن السلطات المصرية، قد قررت ظهر الأربعاء بشكل مفاجئ، فتح معبر رفح البري في أيام "الأربعاء والخميس والجمعة"، لمغادرة وعودة العالقين والحالات الإنسانية في كلا الاتجاهين.