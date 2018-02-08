توقعات بإعادة تشغيل مراكز صحية في قطاع غزة بدعم الامارات

أعلن محمود ضاهر مسؤول منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن نحو عشرين مركزا صحيا في قطاع غزة سيعاد تشغيلها في شكل كامل خلال الايام المقبلة، بعدما قدمت الامارات العربية المتحدة دعما ماليا لشراء الوقود لمولدات الكهرباء.

ومنذ أكثر من أسبوع توقفت 19 مؤسسة صحية في قطاع غزة هي ثلاثة مستشفيات و16 مركزا صحيا حكوميا عن تقديم خدماتها الرئيسية بسبب عدم توافر الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء، وفق ما قال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة.

ويعاني قطاع غزة البالغ عدد سكانه نحو مليوني نسمة، أزمة حادة في الكهرباء، وتصل فيه عدد ساعات قطع التيار إلى نحو عشرين ساعة يوميا.

وقال ضاهر "تم ابلاغنا من دولة الامارات العربية بتقديم مليوني دولار للوقود والتي ستسهم في تحسين الوضع في الأشهر القادمة" للقطاع الصحي في قطاع غزة.

وأضاف "من المتوقع أن يتم اعادة فتح المراكز الصحية والمستشفيات في الأيام القادمة لتقديم كامل خدماتها".

لكن القدرة قال "ننتظر تأكيدا رسميا بشأن هذا الدعم المالي لقطاع الصحة".

وأعادت السلطات المصرية الأربعاء فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر استثنائيا لمدة ثلاثة أيام أمام الحالات الانسانية.

ويعتمد أكثر من ثلثي سكان القطاع على المساعدات الانسانية.

وكانت واشنطن قررت في 16 كانون الثاني/يناير "تجميد" نصف الأموال المخصصة لوكالة اونروا التي تقدم مساعدات للاجئين الفلسطينيين.