البشير: روسيا تساعد السودان على بناء قوة رادعة

قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير، الخميس، إن الخرطم وموسكو لديهما برنامج لتطوير القدرات العسكرية السودانية.

وأكد البشير متوجها لضباط وجنود في مدينة بورسودان الواقعة على البحر الأحمر إن هذا التطوير يهدف إلى التصدي لأي تهديد يواجه السودان.

وتحدث الرئيس السوداني عن "برنامج مع دولة روسيا لتطوير القوات المسلحة، لتكون قوة رادعة لكل من تسول له نفسه المساس بالأمة ومقدراتها".

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) عن البشير قوله: "نحن جاهزون لأي زول (رجل) يحاول النيل من بلادنا".

وهذه هي المرة الثانية التي يعلق فيها البشير عن التعاون العسكري مع روسيا، منذ زيارته إلى سوتشي في نوفمبر 2017.

ونقلت عنه آنذاك وسائل إعلام سودانية محلية القول إنه طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "حماية بلاده" من الولايات المتحدة.

وأشارت تقارير آنذاك إلى أن روسيا زودت السودان بمقاتلات من طراز "سوخوي 35".

ويعتمد سلاح الطيران السوداني في الوقت الحالي على المقاتلات الروسية، كما تزوده بمعدات عسكرية أخرى.