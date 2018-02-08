العمادي يزور غزة منتصف الشهر الحالي

قال السفير القطري محمد العمادي إنه سيزور فلسطين في النصف الثاني من الشهر الجاري، الجاري لمتابعة توجيهات أمير قطر بتنفيذ المنحة الإغاثية الطارئة لقطاع غزة.

وأضاف العمادي أن الزيارة تأتي لمتابعة توجيهات أمير قطر بتنفيذ المنحة الإغاثية الطارئة لقطاع غزة، وتفقد مشاريع اعادة الاعمار التي تنفذها قطر وافتتاح بعض المشاريع التي تم إنجازها. لتنفيذ توجيهات أمير قطر والإشراف المباشر مع الوزارات المختصة في الحكومة الفلسطينية على آليات توزيع المنحة الأميرية والتي تشمل بشكل رئيسي دعم قطاع الصحة بتوفير وشراء الأدوية والمستلزمات الطبية وشراء الوقود اللازم لتشغيل مولدات المستشفيات في قطاع غزة، بالإضافة إلى توفير المواد الغذائية الأساسية التي تلزم سكان القطاع.

كما ستشمل الزيارة تفقد مشاريع اعادة الاعمار التي تنفذها قطر وافتتاح بعض المشاريع التي تم إنجازها.

وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أمير أعلن في وقت سابق اليوم، تقديم مساعدات عاجلة بقيمة ثلاثة وثلاثين مليون ريال قطري (9 ملايين دولار)، تشمل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية ووقود تشغيل مولدات المستشفيات في قطاع غزة.