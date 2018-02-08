الجهاد الإسلامي تدعو إلى تصعيد المقاومة في جمعة "الشهيد جرار"

دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى تصعيد المقاومة والمواجهات مع الاحتلال المجرم واعتبار يوم الجمعة 9 فبراير 2018 (جمعة الشهيد أحمد جرار) يوم تصعيد وغضب شعبي في كافة المناطق.

وقالت الحركة في بيان صحفي وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه "لتكن الجمعة يوماً للتأكيد على أن نهج الشهيد أحمد جرار هو نهج الشعب الفلسطيني كله، وأن دماء الشهداء خالد تايه وحمزة زماعرة وكل الشهداء لن تذهب هدرا".

وأضافت الحركة "دماء الشهداء أمانة وشعبنا سيحفظ وصاياهم باستمرار الانتفاضة".

وجددت الحركة تاكيدها أن "خيارات التسوية فشلت، وباتت الانتفاضة والمقاومة هما النهج الأصيل الذي يتوجب علينا جميعاً أن نمضي فيه ومن خلاله لحماية أرضنا والذود عن مقدساتنا وحقوقنا".

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

دماء الشهداء أمانة وشعبنا سيحفظ وصاياهم باستمرار الانتفاضة

يواصل شعبنا الأبي تصعيد انتفاضته المباركة في وجه الاستيطان والحصار والتهويد وفي وجه المخططات الصهيو أمريكية التي تستهدف حقوقه وثوابته.

وها هم الشهداء يسرجون بدمائهم الطاهرة قناديلاً تضيء الطريق أمامنا لنحفظ وصاياهم ونسير على درب الصمود والمقاومة.

يا جماهير شعبنا الصامد المرابط..

لقد ثبت فشل خيارات التسوية ، وباتت الانتفاضة والمقاومة هما النهج الأصيل الذي يتوجب علينا جميعاً أن نمضي فيه ومن خلاله لحماية أرضنا والذود عن مقدساتنا وحقوقنا.

وعليه فإننا ندعو إلى تصعيد المقاومة والمواجهات مع الاحتلال المجرم واعتبار يوم الجمعة 9 فبراير 2018 (جمعة الشهيد أحمد جرار) يوم تصعيد وغضب شعبي في كافة المناطق وليكن يوماً للتأكيد على أن نهج الشهيد أحمد جرار هو نهج الشعب الفلسطيني كله وأن دماء الشهداء خالد تايه وحمزة زماعرة وكل الشهداء لن تذهب هدراً .

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الأربعاء 21 جمادى الأولى 1439هـ ، 7/2/2018م