القبض على منفذ سطو مسلح على البنك العربي في عمان

تمكنت الأجهزة الأمنية الأردنية، من ضبط شخص نفذ عملية سطو على البنك العربي قرب المدينة الرياضية في عمان، اليوم الخميس.

وقال مصدر أمني، إن الدوريات المنتشرة في مختلف مناطق العاصمة تمكنت من إلقاء القبض وخلال دقائق على شخص من ذوي الأسبقيات الجرمية بعدما قام بتنفيذ عملية سطو مسلح على فرع أحد البنوك في العاصمة وبحوزته مبلغ مسروق.

وبين المصدر، أن ما تم ضبطه من مبالغ مالية بحوزة المقبوض عليه بعد جردها (44.968) ديناراً، و25025 دولاراً.

وأضاف المصدر، "أنه وظهر هذا اليوم تبلغت غرف العمليات الرئيسية بقيام مجهول بالدخول إلى فرع أحد البنوك في منطقة المدينة الرياضية وإطلاق عيارات نارية داخله وأخذ مبلغ مالي تحت تهديد السلاح ولاذ بالفرار بعد ذلك، حيث تم على الفور التعميم على مواصفاته على كافة الدوريات المنتشرة لتتمكن إحدى الدوريات الأمنية من ملاحقته وإلقاء القبض عليه وبحوزته السلاح الناري والمبلغ المالي المسروق".

وبالتحقيق مع المقبوض عليه، تبين أنه من ذوي الأسبقيات الجرمية، وبحقه 6 أسبقيات اعترف بالتخطيط وارتكاب الجريمة وسيتم التوسع بالتحقيق تمهيدا لإحالته لمدعي عام محكمة أمن الدولة.

وثمن المصدر الدور البارز الذي قام به الأخوة المواطنين ممن تواجدوا في محيط البنك وحسهم الأمني العالي، ومساهمتهم بتقديم الدعم والمساعدة للدوريات الأمنية المشتركة التي كانت متواجدة في المكان ومما أثمر بسرعة على إلقاء القبض على المنفذ فور ارتكابها.