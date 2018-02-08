غزة: ارتفاع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. والزراعة توضح!

تشهد أسعار الدواجن في قطاع غزة ارتفاعاً ملحوظاً، في ظل انعدام القدرة الشرائية لدى المواطن الغزي، حيث تراوح سعر كيلو الدجاج اللاحم في القطاع ما بين 14-16 شيقل، وقد يصل سعر الدجاجة الواحدة إلى أكثر من 25 شيقلاً.

ويأتي ارتفاع الأسعار في الوقت الذي يعاني فيه قطاع غزة انهياراً اقتصادياً وإنسانياً غير مسبوق، حسب مؤسسات دولية وحقوقية، لم يعد فيه المواطنون قادرين على تلبية احتياجاتهم اليومية والمعيشية.

ارتفاع مؤقت

رئيس دائرة الانتاج الحيواني بوزارة الزراعة طاهر أبو حمد، أوضح أن ارتفاع أسعار الدواجن في قطاع غزة مؤقتاً، بسبب الخسائر المادية الكبيرة التي تكبدها مربي وأصحاب مزارع الدواجن جراء بيعهم الدواجن في الـثلاثة أشهر الماضية بأسعار أقل من سعر التكلفة التشغيلية.

وأضاف أبو حمد في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن الركود الاقتصادي الذي يصيب قطاع غزة عاد سلباً على مربي الدواجن، وكان له الدور الأكبر في ارتفاع الأسعار وتأثيره بشكل مباشر على المواطن الغزي.

خطة معالجة

وأوضح أبو حمد، أن لدى وزارة الزراعة خطة واضحة لمعالجة هذا الارتفاع والعمل على استقرار الأسعار، متوقعاً أن تعود أسعار الدواجن إلى وضعها الطبيعي خلال الأيام المقبلة.

وأضاف، أن الخطة الموضوعة من قبل وزراته ستعود بنتائج إيجابية على القطاع الزراعي والمواطن الغزي.

يُذكر، أن قطاع غزة يعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة، حيث تزداد فيه معدلات الفقر والبطالة وقلة فرص العمل، جراء استمرار الحصار الخانق المفروض عليه منذ أكثر من 10 أعوام، رغم تحذيرات المؤسسات الدولية والحقوقية بانفجار الأوضاع.