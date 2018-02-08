مبعوث اليابان يعرب عن فخره بالصناعات الفلسطينية

أعرب المبعوث الخاص لحكومة اليابان في الشرق الأوسط وأوروبا ماساهارو كونو، عن شديد إعجابه بالتطور الحاصل بمدينة أريحا الصناعية، باعتبارها أحد أهم أركان مبادرة ممر السلام والازدهار في الأغوار والتي أطلقها رئيس وزراء اليابان عام 2006، حيث بدأت معالمها بالظهور تدريجيا وتحديدا مدينة أريحا الصناعية الزراعية.

وجاء ذلك خلال زيارته لمدينة أريحا الصناعية الزراعية في مدينة أريحا، اليوم الخميس، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمدن الصناعية علي شعث، وممثل عن شركة تطوير مدينة اريحا الصناعية الزراعية نصر عطياني.

وقال كونو: "إن الحكومة اليابانية تبدي اهتماما كبيرا لمدينة أريحا الصناعية الزراعية، وأخص بالذكر المرحلة الثانية من المدينة، وأنا فخور جدا بمنتجات المدينة الصناعية، وهذا المجهود الكبير من قبل الهيئة العامة للمدن الصناعية ليس بالأمر السهل، والآن نشاهد الانجازات الكبيرة التي تحققت على أرض الواقع.

وتخللت الزيارة جولة ميدانية في المنطقة تحدث من خلالها المبعوث كونو مع المستثمرين عن المعيقات التي تواجههم، واعدا لهم بحل جميع هذه المشاكل، وتخللت هذه الزيارة كلا من مصنع اوستري لصناعة الكرتون، ومصنع مسرى للعصائر الطبيعية والغازية.

كما قام شعث باصطحاب كونو الى طريق شنزو آبي الذي يربط مدينة أريحا الصناعية الزراعية بشارع القدس أريحا وشارع تسعين، حيث كان باستقبالهم رئيس بلدية أريحا سالم الغروف.