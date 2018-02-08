تعرف على سبب ابتسامة الموناليزا

كل يوم ملايين البشر يسألون "غوغلز لايف" أصعب الأسئلة ويجيبهم، ومن هذه الأسئلة: لماذا تبتسم الموناليزا؟

ويجيب غوغل بمقدمة قصيرة بأن هذه اللوحة -التي لا يتعدى مقاسها 77X53 سنتيمترا- هي من أكثر القطع الفنية غرابة، وأنها قد تساوي أكثر من ضعف قيمة لوحة ليوناردو دافينشي سالفاتور موندي التي بيعت العام الماضي بأكثر من أربعمئة مليون دولار.

والسبب في قيمتها الباهظة أنها من أفضل أعمال ليوناردو المعروفة والأكثر كمالا فيها، واستخدامه الواضح لنسبة الذهب في تشكيل اللوحة، وإتقانه الهندسة المكانية ونقطة التلاشي وغيرها من السمات التي تجعلها الأفضل.

أما عن سبب ابتسامة الموناليزا فالأمر ببساطة هو أن كل اللوحات الأخرى ليست كذلك؛ فقبل وأثناء وبعد عصر النهضة بفترة طويلة لم يرسم الفنانون موضوعاتهم بابتسامة، لكن ليوناردو اتخذ قرارا محددا، كما كتب جورجو فازاري -الرسام الإيطالي والمعماري المعروف بكتابته الشهيرة لسيرة الفنانين الإيطاليين- بجعل هذه اللوحة تظل مرحة لإبعاد تلك الكآبة التي غالبا ما ينزع الرسامون لإظهارها في اللوحات التي يرسمونها، وكان تأثير هذه البادرة البسيطة عظيم الأثر لأنها جلبت الفن إلى الحياة.

ويقول غوغل إن الموناليزا كانت سيدة حقيقية بدأت حوارا بابتسامة مع مشاهد لم يكن موجودا من قبل، وغيرت طبيعة العلاقة بين الفن والجمهور، وبتلك الابتسامة الواحدة صبغ ليوناردو عملا فنيا بمفهوم جديد يسمى الآن "عبقرية".

ومن ثم، فليس المهم هو لماذا تبتسم، ولكن المهم هو أنها تبتسم. كما أن الأشياء التي لا تبدو منطقية هي التي تلفت انتباهنا.

وخلاصة القول هي أن الموناليزا تبتسم لأنها رسمت مبتسمة، ونحن نسعى إلى معنى الحياة لأننا نسعى.