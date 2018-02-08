قطر تتبرع بـ9 ملايين دولار لقطاع غزة

وجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، اليوم الخميس، بتقديم مساعدات عاجلة لقطاغ غزة، وذلك خلال اتصاله برئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية".

وقالت صحيفة "العرب" القطرية، إن قيمة المساعدات تبلغ 9 ملايين دولار، تشمل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية ووقود تشغيل مولدات المستشفيات.

وأضافت: "تأتي التوجيهات السامية لمساعدة أهالي غزة استجابة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع والنداءات الأممية بهذا الخصوص لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها سكان القطاع هذه الأيام بسبب النقص الحاد في الأدوية ووقود تشغيل المستشفيات وغيرها من المواد الأساسية جراء الحصار".