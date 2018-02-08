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الاحتلال يعتقل شاباً على حاجز قلنديا شمال القدس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:40 - 08 فبراير 2018
ارشيفية ارشيفية
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اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، الشاب كمال أبو غويلة، من سكان مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة خلال مروره من الحاجز العسكري القريب من مدخل المخيم.

وقال شهود عيان، إن جنود الاحتلال اقتادوا الشاب المقدسي إلى جهة غير معلومة.

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