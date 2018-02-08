جنود الاحتلال ينكلون بأربعة معتقلين في "عوفر"

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الخميس، إن 4 أسرى تعرضوا للضرب والتنكيل والاهانة من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، أثناء اعتقالهم ونقلهم الى مراكز التحقيق والتوقيف الإسرائيلية.

وأشار محامي الهيئة إبراهيم الأعرج خلال رصده لشهادات المعتقلين، إلى أن قوات الاحتلال قامت بالاعتداء على الشاب صهيب الفقيه (23 عاما) من بلدة دورا في الخليل، بالضرب المبرح على مختلف أنحاء جسده، ومهاجمته بالكلاب البوليسية، واقتادوه بعدها إلى الجيب العسكري، ثم قام أحد الجنود بإلقاء قنبلة غاز داخل الجيب، ما أدى إلى اختناق الأسير وفقدانه للوعي، وذكر الفقيه بأنه استيقظ بعد ذلك أثناء سير الجيب لنقله للتحقيق معه.

كما تعرض الأسير القاصر أسامة عليان (17 عاما) للضرب الشديد على مختلف أنحاء جسده، وهو مكبل اليدين، ومعصوب العينين، وذلك بعد مداهمة منزله في بلدة عناتا قضاء القدس.

واشتكى كل من الأسيرين آدم حجاحجة (17 عاما) من بلدة تقوع في بيت لحم، وأحمد الحروب (33 عاما) سكان بلدة دورا بالخليل، من سوء الأوضاع الاعتقالية أثناء احتجازهما داخل زنازين معتقل "عسقلان" للتحقيق معهما، وذلك قبل أن يتم نقلهما إلى سجن "عوفر" حيث يقبعون.