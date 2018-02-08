الصحة: وفاة رضيع جراء نقص الأدوية في قطاع غزة

قالت وزارة الصحة في غزة إن الرضيع كرم أبو عواد (4 أيام) من بيت لاهيا انضم إلى قافلة ضحايا نقص الأدوية في قطاع غزة.

وأوضح بيان للوزارة الخميس أن وفاة الرضيع أبو عواد جاء نتيجة نفاد عقار "كالفاكتنت" والذي يعمل على تبادل الغازات ومد الجهاز التنفسي بكمية الأكسجين اللازمة للتنفس، وتوفي بعد معاناة ولادته القيصرية.

وناشد رئيس قسم الحضانة في مجمع الشفاء الطبي ناصر بلبل الجهات المعنية بتوفير الأدوية الخاصة بأطفال الحضانة وخاصة "كالفاكتنت"، الذي يستخدم لعلاج الأطفال الخدج عن طريق حقنه بالرئتين.

وشهد نفس المستشفى وفاة خمس حالات من الأطفال الخدج لعدم توفر الدواء المذكور.

وأضاف بلبل أن هذا العلاج يتم حقنه بالرئتين لمساعدة الأطفال الخدج على التنفس لعدم اكتمال الجهاز التنفسي لديهم.

وشهدت حضانة مستشفى الهلال الإماراتي وفاة الطفلة هادية أبو هلال في منتصف شهر يناير عن عمر خمسة أيام نتيجة نقص العلاج المذكور وعدم توفره.

وبلغ عدد الأصناف الصفرية من الأدوية في مستودعات وزارة الصحة في غزة 230 صنفًا دوائيًا لترتفع نسبة العجز إلى (%46)، فيما وصلت نسبة العجز من قائمة المستهلكات والمستلزمات الطبية المتداولة إلى 30%، وترتفع نسبة العجز في لوازم المختبرات وبنوك الدم إلى 58%.