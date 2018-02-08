للماجستير.. منح دراسية في تايلند وتركيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الخميس، عن توفر عدد من المنح الدراسية في مملكة تايلند للعام 2018-2019 بمجال الماجستير.

كما أعلنت الوزارة عن توفر عدد من المنح لدراسة الشريعة الإسلامية في تركيا، وذلك للطلبة الذين أنهوا المرحلتين الإعدادية والثانوية.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.moehe.gov.ps، للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والشروط والتخصصات المطروحة وآلية تقديم الطلبات والمواعيد النهائية للتقديم، مؤكدة أنها لن تقبل أي طلب غير مستكمل ومطابق للشروط.

وأشارت إلى أن تقديم الطلبات للمنح المذكورة، مرفقا معها الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول، يكون في مقرها بحي الماصيون في رام الله، أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل؛ فيما تقدم طلبات طلبة قطاع غزة في دائرة التعليم المستمر التابعة لجامعة الأزهر ومقرها مقابل الجامعة.