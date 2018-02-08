آخر إحصائيات العمل على معبر رفح البري

أفاد مسؤول في هيئة المعابر والحدود صباح اليوم، بدخول 30 شاحنة من الجانب المصري إلى قطاع غزة، محملة بالأسمنت والخشب والزفتة، عبر بوابة خاصة غير معبر رفح البري.

وأشار المصدر لمراسلنا إلى وصول 13 شاحنة محملة بالوقود المصري عبر البوابة المصرية لمعبر رفح اليوم.

وحول سير العمل في معبر رفح البري، أكد المسؤول أن الأمور تسير على مايرام داخل الصالة الفلسطينية والمصرية، وأنه منذ صباح اليوم تمكنت 7 باصات من مغادرة الجانب الفلسطيني، فيما وصل باصين وسيارتي إسعاف من الجانب المصري حتى اللحظة.

وأعلنت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري جنوب قطاع غزة لمدة ثلاثة أيام في الاتجاهين ابتداءً من الأربعاء وحتى الجمعة.