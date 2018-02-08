الشيخ أحمد: الأونروا لم تتسلم أي مخاطبة من أمريكا بشأن استئناف مساعداتها

أكدت نجوى الشيخ أحمد القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، أن الأونروا لم تتسلم أي وثيقة رسمية من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن شروط جديدة لاستئناف مساعداتها للمنظمة.

يشار إلى أن وسائل إعلام تحدثت عن شروط جديدة وضعتها الإدارة الأمريكية أمام الأونروا لاستئناف مساعداتها التي أوقفتها منها، أن تقدم الأونروا على تغيير المناهج التعليمية للاجئين، وحذف كل ما يتعلق بحق العودة والقدس، وأي دروس تتعلق بالاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الشيخ أحمد في تصريح خاص لـ "فلسطين اليوم"، أن السياسة العامة للأونروا هي أنها تعمل وفق قوانين البلد المضيف لها، ولا يمكنها إجراء أي تعديلات على مناهج دراسية من تلقاء نفسها، لأن الأمر منوط بوزارة التربية والتعليم التابعة للسلطة الفلسطينية.

الجدير ذكره، أن قرار الإدارة الأمريكية بوقف المساعدات للأونروا أدخلها في أزمة مالية خانقة قد تنعكس على خدماتها التي تقدمها لنحو 1.3 مليون لاجئ في قطاع غزة.