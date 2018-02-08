مبعوث "امريكي" لبيروت لإحتواء التصعيد بين "إسرائيل" و"لبنان"

وصل مبعوث امريكي الى بيروت اليوم على ضوء التهديدات المتبادلة بين "إسرائيل" ولبنان حول بناء "إسرائيل" لجدار فاصل بإرتفاع عشرات الأمتار على الحدود اللبنانية.

وقال مسؤول لبناني وفقا للقناة الثانية "الإسرائيلية" بأن المبعوث الامريكي ابلغ لبنان بأن "إسرائيل" غير معنية بالتصعيد، وقال المسؤول اللبناني خلال مقابلة مع وكالة رويترز بأن المبعوث الامريكي تحدث عن الجدار الذي تبنيه "إسرائيل" قائلا للجانب اللبناني لا يوجد داعي للقلق "فإسرائيل" غير معنية بالتصعيد.

وأكدت لبنان أن الجدار الفاصل الذي تبنيه "إسرائيل"، خلال هذه الأيام، على الحدود اللبنانية "الإسرائيلية" ينتهك السيادة اللبنانية ويتجاوز الحدود إلى الأراضي اللبنانية.

وأشارت القناة انها قد بدأت في الأسابيع الأخيرة في منطقة رأس الناقورة أعمال بناء جدار فاصل، وذلك في إطار مشروع يستمر لعدة سنوات تنفذه قيادة منطقة الشمال في الجيش "الإسرائيلي" لتعزيز البنية التحتية العملانية على طول الحدود، من البحر المتوسط وحتى جبل الشيخ في الجولان السوري المحتل.

ويتضمن المشروع إقامة جدار بارتفاع يصل إلى 10 أمتار، ويزيد عن 10 أمتار في مواقع معينة، خاصة قرب المستوطنات.

وتأتي إقامة هذا الجدار، بحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بهدف منع السيطرة الطوبوغرافية على المنطقة بالنار أو الرصد أو المناطق التي تساعد في إقامة مسارات اختراق خفية. وفي الغالب فإن الجدار يقع بالقرب من مستوطنات حدودية، مثل "مطلولة" و"مسغاف عام".

ويدعي جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، أمام قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) أن أعمال إقامة الجدار تقع في "إسرائيل" دون أي تجاوز للخط الحدودي.