وزارة الإعلام تدعو لمعاقبة صحفيين عرب زاروا "إسرائيل"

دعت وزارة الإعلام اتحاد الصحفيين العرب إلى اتخاذ خطوات عقابية رادعة بحق الصحفيين العرب التسعة والمؤسسات التي يعملون بها ووضعهم ومؤسساتهم "إن كانت توافق على هذه الزيارة التطبيعية" على القائمة السوداء، ووقف اي تعامل معهم رداً على الزيارة التطبيعية التي قاموا بها إلى دولة الاحتلال.

وأكدت الوزارة أن الوقوف في صف "إسرائيل" وإرهابها يشكل خروجاً عن الصف العربي وعلى قرارات الاجماع العربي الصادرة بالخصوص عن مجلس وزراء الاعلام العرب، وعاراً لا يمكن التماس العذر له، أو تبريره، أو التطهر منه، لما تمثله من خروج على الموقف الرسمي والشعبي الذي يعتبر "إسرائيل" دولة احتلال وعنصرية وتطهير عرقي وتطرف. وتدعوها إلى وضع ضوابط لعدم تكرار مثل هذه الزيارات المشبوهة.

واعتبرت وزارة الاعلام تفاخر الخارجية "الإسرائيلية" بما أسمته الوفد الإعلامي العربي الذي ضم تسعة صحافيين "5 مغاربة، ولبناني، وعراقي، ويمني، وسوري" دليلاَ على أن هذه الزيارة تساند موقف الاحتلال وتدعمه بكل وقاحة، وتتعارض مع التوجهات الرسمية والشعبية في الدول الشقيقة، الرافضة للتطبيع بكل أشكاله وسياقاته.

وجددت التأكيد أن بوابات فلسطين معروفة للقاصي والداني لمساندة الشعب الفلسطيني الذي يواجه أبشع احتلال على امتداد قرنين، احتلال يضرب عرض الحائط بالقرارات والقوانين الدولية ويمارس القهر والارهاب بحق الشعب الفلسطيني وارضه وحضارته، احتلال عنصري بغيض شعاره (العربي الجيد، هو العربي الميت)، ويهتف في كل مناسبة (الموت للعرب)، ويعلم أطفاله على الإرهاب والفتك بأبناء شعبنا، هذا الاحتلال لا يمكن دعمه وزيارته وتطبيع العلاقات معه.