الخضور: محاولات استهداف المنهاج الفلسطيني ستفشل كسابقاتها

أكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، أن المنهاج الفلسطيني خط أحمر، لأنه يمثل رمز من رموز السيادة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الرضوخ للشروط الأمريكية بالمساس بالمنهاج الفلسطيني.

يشار إلى أن الإدارة الأمريكية اشترطت على الاونروا لكي تستأنف مساعداتها، بان تغير المناهج التعليمية، وتشطب كل ما يتعلق بحق عودة اللاجئين، وما يتعلق بمدينة القدس عاصمة فلسطين.

وأوضح الخضور في تصريح لـ "فلسطين اليوم"، أن وزارة التربية والتعليم لديها علم، بما تريده الولايات المتحدة الأمريكية من الأونروا لكي تستأنف مساعداتها، لذلك هي تقف إلى جانب الأونروا ومساندتها أمام الضغوط التي تتعرض لها.

ولفت إلى أن محاولات سابقة مورست لاستهداف المنهاج الفلسطيني لكنها باءت بالفشل.

الجدير ذكره، أن الأونروا كمؤسسة تعمل على إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، تعمل وفق قوانين وأنظمة الدولة المضيفة لها، وتلتزم بالمنهاج التي تقره حكومة الدولة المضيفة، ولا يمكنها إجراء أي تغيير عليه.