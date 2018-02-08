مربو الطيور المنزلية.. طلاقٌ إلى غير رجعة

حَمَل أبو محمد سلامة ما لديه من "طيور منزلية يربيها"، وذهب بها للسوق المجاور لبيعها، آسفاً لاضطراه للاستغناء عنها، حيث لم يعد قادراً على تكاليف تربيتها، فما ينفقه عليها من أموال "خسارة فادحة له".

سلامة من سكان مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، يعتاد على تربية الطيور المنزلية من "دجاج بياض وحمام وبط" منذ سنوات عدة، إلا أنه اضطر مؤخراً لبيع ما لديه من طيور، بسبب عدم مقدرته على إطعامها.

وقد عزا سلامة في حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بيعه للطيور التي يربيها إلى عدم قدرته على شراء الأعلاف اللازمة لها، بعد ارتفاع سعرها، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي بات يعانيه وكافة المواطنين في قطاع غزة.

وأوضح سلامة، أنه لم يعد قادراً على شراء العلف الخاص بالدجاج، حتى أكياس الردة التي ارتفعت أسعارها وكانت تساعده في إطعام طيوره لم يعد قادراً على توفيرها بسبب ارتفاع سعرها، وقلة مصدره المالي.

ويعاني قطاع غزة من وضع اقتصادي صعب زاد سوءاً بعد تسلم حكومة الوفاق لزمام الأمور في قطاع غزة وتنصلها من واجباتها تجاه غزة، وخصومات الموظفين والتي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية.

ارتفاع تكاليف التربية المنزلية، دفعت المواطنين وحتى التجار للتراجع عن تربية الحيوانات والطيور المنزلية، وهو ما أكده مدير دائرة الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة في غزة طاهر أبو حمد، في تصريحٍ لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية".

وأوضح أبو حمد، أن الأعلاف تمثل 70% من تكلفة التربية المنزلية، وارتفاع أسعار الأعلاف يُجبر مربي الطيور والحيوانات على بيعها أو التراجع عن تربيتها، حيث أن زيادة التكلفة المادية للإنتاج يؤدي لمردود ضعيف.

وبين، أن قطاع غزة يعاني ركوداً اقتصادياً كبيراً، حيث يتم الاعتماد على الاستيراد، في وقت يشتد فيه الحصار الخانق على القطاع.

وأوضح أبو حمد، أن طن علف الدجاج اللاحم أصبح سعره 2500 شيكل، والدجاج البياض 1700-1800 شيكل، أما أعلاف الماشية فتبلغ قيمة الطن منها 1500 شيكل، فيما تراجعت أعداد أبقار الحليب من 6000 رأس سابقاً إلى 2500 رأس حالياً.

ونوه، إلى وجود مشكلة كذلك لدى مربي الأغنام وتراجع في التربية المنزلية، بعد ارتفاع أسعار التبن والردة، حيث بلغ كيس الردة 25 شيكلاً، بعد أن كان يباع بـ7 شيكل، فيما بلغ التبن 20 شيكلاً، بعد أن كان يباع بـ7 شيكل.

وأضاف أبو حمد، أن خسائرَ كبيرةً يعاني منها مربو الطيور المنزلية وخاصةً الدجاج اللاحم، وأبقار الحليب، حيث باتت الأرباح محدودة ، مما أدى لتراجع في التربية.

ونوه إلى أن الدجاج اللاحم في تراجع مستمر، بسبب ارتفاع التكلفة وأسعار الأعلاف، وركود السوق، مما أدى لخسائر تقدر ب3 مليون شيكل شهرياً.

يُذكر، أن قطاع غزة، يعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة، حيث تزداد فيه معدلات الفقر والبطالة، جراء استمرار الحصار الخانق، وقلة فرص العمل.