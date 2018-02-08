مسؤول في هيئة المعابر: دخول 30 شاحنة لغزة عبر الحدود المصرية

أفاد مسؤول في هيئة المعابر والحدود صباح اليوم، بدخول 30 شاحنة من الجانب المصري إلى قطاع غزة، محملة بالأسمنت والخشب والزفتة، عبر بوابة خاصة غير معبر رفح البري.

وأوضح المسؤول لمراسلنا، أن البضائع التي دخلت للجنة القطرية، كان عليها خلافاً سابقاً لذلك تأخر دخولها منذ فترة طويلة.

وحول سير العمل في معبر رفح البري، أكد أن الأمور تسير على مايرام داخل الصالة الفلسطينية والمصرية، وأنه منذ صباح اليوم تمكن من السفر 145 مسافراً، و4 سيارات إسعاف تحمل 9 مرضى و6 مرافقين، مشيراً إلى أن العمل جاري لتجهيز الباص الثالث لتوجيهه للصالة المصرية، حتى الساعة (11:30).

ولفت إلى أن المشكلة تكمن خارج إطار المعبر حيث تكدس المواطنين، ومبيتهم من ليلة أمس على المعبر لحاجتهم الماسة للسفر، معرباً عن أمله بتمكين جميع الراغبين بالسفر من تحقيق هدفه.