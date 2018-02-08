المحرر قبها: الأسرى يعولون بالأمل والفرج بشريات الأمل من غزة

قال وزير الأسرى السابق الأسير المحرر وصفي قبها إن الأسرى يعولون بالأمل والفرج وبشريات الأمل من غزة، وإنهم مع المقاومة الحاضنة لهم والبديل لكل ما يجري على الساحة الفلسطينية.

وأضاف قبها خلال حديثه لإذاعة صوت الأسرى أن الأسرى مستائين من عمليات التنسيق الأمني في الساحات الفلسطينية والتضيق على المقاومين.

وكانت ما تسمى بمحكمة سالم العسكرية الصهيونية أصدرت أمس قراراً بالإفراج عن وزير الأسرى السابق وصفي قبها واكتفت بالمدة التي قضاها البالغة ثمانية أشهر.

وأكد المحرر قبها أن الوضع داخل السجون صعب للغاية متمثل في الحرمان والآلام، التي تتخذها إدارة مصلحة السجون الصهيونية للضغط على الأسرى.

وشدد على أن الأوضاع المعيشية داخل سجن مجدو الذي قبع فيه عدة أشهر صعبة وسيئة، بالإضافة إلى النقص في الأغطية الشتوية التي تمنع إدارة السجون إدخالها منذ 3 أعوام، لافتاً إلى أن الأغطية المتوفرة في الكانتينا غالية الثمن ومكلفة ورديئة جدًا.

وطالب المختصين وأصحاب الضمائر الحية الضغط على الاحتلال للسماح بإدخال الأغطية والملابس باستمرار.