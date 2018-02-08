القطاع الصحي بشبكة المنظمات الأهلية يوجه رسالة إلى وزير الصحة

حول الأزمة الصحية جراء نقص الوقود والأدوية في قطاع غزة

وجّه القطاع الصحي بشبكة المنظمات الأهلية اليوم رسالة إلى وزير الصحة د. جواد عواد حول الأزمة الصحية جراء نقص الوقود والأدوية في قطاع غزة

وفيما يلي نص الرسالة:

الدكتور..جواد عواد : المحترم

وزير الصحة – دولة فلسطين

تحية طيبة وبعد ،،،،

"تتوجه شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى معاليكم بفائق الاحترام والتقدير على جهودكم من أجل توفير الخدمات الصحية وإعمال الحق في الصحة للمواطن الفلسطيني على الرغم من الظروف الصعبة التي يعشيها شعبنا الفلسطيني جراء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي .

وبصفتكم المسئول الأول عن صحة المواطن الفلسطيني فإننا نتوجه إليكم اليوم على ضوء المعلومات الواردة من جهات محلية ودولية باشتداد أزمة الوقود المخصص لتشغيل مولدات الكهرباء في المشافي والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة في قطاع غزة حيث توقف العديد منها عن العمل مما يهدد بشكل خطير حياة الكثير من المرضى وكذلك الخدمات الطبية المقدمة لهم.

يضاف إلى ذلك نفاذ الكثير من أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية في مستودعات وزارة الصحة في قطاع غزة، كذلك عدم دفع مستحقات شركات النظافة بوزارة الصحة الأمر الذي يضاعف من أزمة القطاع الصحي في قطاع غزة الذي يحتاج من الجميع أن يقوم بدوره وتحمل مسؤولياته للتخفيف من المعاناة التي يعيشها 2 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية ونفسية متدهورة غير مسبوقة وهي الأصعب في تاريخ القطاع.

إننا نتطلع إليكم اليوم للإسراع في القيام بمسؤولياتكم القانونية والأخلاقية اتجاه إنقاذ القطاع الصحي في قطاع غزة من خلال توفير كافة الاحتياجات المطلوبة من كهرباء ودواء.

إن المواطن الفلسطيني في قطاع غزة يعاني الأمرين جراء استمرار الحصار الإسرائيلي والانقسام السياسي وضعف التمويل الدولي مما يتطلب العمل من أجل توفير مقومات صموده على أرضه وحماية حقوقه.

إننا نتوجه إليكم بهذا النداء آملين منكم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء أزمة القطاع الصحي في قطاع غزة الذي يستحق من الجميع الوقوف إلى جانبه.

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير

القطاع الصحي –شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية