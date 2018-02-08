واشنطن تضع شروطا جديدة لاستئناف مساعداتها للأونروا

أفادت صحيفة الغد الأردنية، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، حدّدت شروطها لإعادة دعمها لنشاطات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في الأردن والأراضي الفلسطينية، دون سوريا ولبنان.

ونقلت الصحيفة، عن مصادرها في "الأونروا" قولها إن الشروط التي حدّدتها الإدارة الأمريكية للوكالة تتلخّص في نقطتين.

وأوضحت أن هذه الشروط هي "تغيير المناهج التي تُدرّس في مدارسها (الوكالة)، وشطب كل ما يتعلّق بحق العودة وقضية اللاجئين الفلسطينيين".

وأضافت أنها اشترطت "إسقاط هوية القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية المنشودة، وإلغاء ما يخصّ النضال أو المقاومة ضد الاحتلال (الإسرائيلي)، أو تعبير الانتفاضة الفلسطينية".

ومن ضمن الشروط الأمريكية "إلغاء الأنشطة والفعاليات المتعلّقة بالقضية الفلسطينية؛ مثل وعد بلفور، والنكبة، والعدوان الإسرائيلي عام 1967 وغيرها، وعدم التعاطي مع أي نشاط سياسي".

والشهر الماضي، أعلنت واشنطن تجميدها منح 65 مليون دولار من المساعدات لـ "الأونروا"، بعد ساعات من التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بوقف المساعدات المالية للفلسطينيين.

وتُعدّ الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة لـ "الأونروا"، مع تبرّعات العام الماضي، التي بلغ مجموعها 368 مليون دولار؛ أي ما يقرب من 30% من إجمالي التمويل.