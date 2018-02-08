بنس: الولايات المتحدة “مستعدة لكل الاحتمالات” إزاء كوريا الشمالية

أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الخميس أن بلاده “مستعدة لكل الاحتمالات” ازاء التهديد الكوري الشمالي مشددا على أن “كل الخيارات مطروحة”.

وصرح بنس أمام جنود تجمعوا في قاعدة يوكوتا العسكرية الأمريكية التي تبعد نحو 40 كلم عن طوكيو “ليعلم العالم في هذه القاعدة الجوية وسواها اننا مستعدون لكل الاحتمالات”.

وتابع بنس “ابلغوا خصومنا بان كل الخيارات مفتوحة والقوات المسلحة الاميركية وقوات الدفاع الذاتي في اليابان ستكون مستعدة للدفاع عن شعبنا وطريقة عيشنا”، وذلك في اليوم الأخير من زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى اليابان.

ومضى يقول إن أي عمل استفزازي بما فيه “استخدام السلاح النووي” سيواجه بـ”رد سريع ساحق وفاعل”.

وكان بنس أعلن الاربعاء ان بلاده تستعد للكشف عن “أشد عقوبات” اقتصادية تفرضها على كوريا الشمالية حتى الآن مؤكدا أن بلاده لن تسمح لبيونغ يانغ بان تستغل الالعاب الاولمبية الشتوية المرتقبة هذا الاسبوع في الجنوب.

ومن المقرر أن يتوجه بنس بعدها إلى كوريا الجنوبية حيث سيحضر الجمعة مراسم افتتاح الالعاب الاولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ.

ولم يستبعد بنس على الفور عقد اجتماع مع مسؤولين من الشمال الذي سيوفد كيم يونغ نام شقيقة الزعيم كيم يونغ نام والمسؤولة في النظام.

الا أن وكالة الأنباء الكورية الشمالية أعلنت ان الشمال لا نية له في لقاء مسؤولين أمريكيين على هامش الالعاب الاولمبية لكن دون أن تستبعد ذلك.