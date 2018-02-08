الإمارات تقدم 2 مليون دولار لحل أزمة الكهرباء في مستشفيات غزة

قدمت دولة الامارات بتوجيهات من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، مبلغ 2 مليون دولار أمريكي كمساعدة لتمويل العجز في برنامج الأمم المتحدة المخصص لتوفير الوقود لتشغيل الكهرباء في المستشفيات بقطاع غزة.

وحسب صحيفة الغد، جاء ذلك على هامش استقبال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اليوم بديوان عام الوزارة السيد نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط الذي يزور الإمارات حالياً.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان دعم الإمارات لجهود الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات الدولية المعنية في التنمية الشاملة والمستدامة لمختلف الدول والشعوب.