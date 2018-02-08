قيادي في فتح لمذيع "إسرائيلي": "أنا فتحاوي وأدافع عن حماس وأنت عدوي الوحيد"

قذف القيادي في حركة فتح أحمد غنيم بإجابات حاسمة في مواجهة أسئلة مفخخة من إعلامي "إسرائيلي" استضافه على الهواء عبر محطة I 24.

ورفض القيادي الفتحاوي محاولات الإعلامي "الإسرائيلي" دفعه لإدانة وتجريم حماس أو دعم محاولات المحتل لدفع الفلسطينيين للتطبيع مع المحتل، محملاً الاحتلال مسؤولية عدم الخروج من الأزمة.

وعبّر القيادي في حركة فتح أحمد غنيم عن فخره بفصيل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وأنها جزء من الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنها جزء من التكوين السياسي والوطني الفلسطيني.

فقاطعه المذيع "الإسرائيلي" متسائلا: إذن انت تدافع عن حماس؟

فأجابه "طبعا أنا ادافع عن حماس بل أصطف وأنا فخور كفتحاوي إلى جانب حماس". وقال المذيع: حماس عدوك!، وقاطعه أحمد غنيم: "حماس ليست عدوي ..عدوي الوحيد هو إسرائيل".

فقال الإعلامي "الإسرائيلي": أنا أريد التعايش معك. وبناء مراكز تجارية مشتركة لك ولي؟ فرد عليه القيادي الفتحاوي قائلا: أنا لا أريد الشراكة معك.. هل تريد أن تفرض علي شراكة".