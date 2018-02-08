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سبعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:41 - 08 فبراير 2018
سجون الاحتلال سجون الاحتلال
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أفادت إذاعة صوت الأسرى أن سبعة أسرى من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلتين يدخلون اليوم الثامن من فبراير أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم ثلاثة محكومون بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهم:

من القدس المحتلة/ والأسير أمجد محمد عبد الحميد أبو ارميلة (32 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، والأسير مهند نايف طلب جويحان (33 عامًا) المحكوم بالسجن 24 عامًا، والأسير أحمد صلاح عبد الرحمن الشويكي (32 عامًا) المحكوم بالسجن 20 عامًا وهم معتقلون منذ عام 2002، وأمضوا 16 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير محمد عادل حسن داوود (66 عامًا) من قلقيلية المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 1987، وأمضى 31 عامًا في سجون الاحتلال.

من مدينة رام الله/ الأسير علاء هارون مصطفى غنيم (33 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، والأسير مصطفى هارون مصطفى غنيم (34 عامًا) المحكوم بالسجن 15 عامًا وهما معتقلان منذ عام 2004 وأمضيا 14 عامًا في سجون الاحتلال.

ومن مخيم جباليا شمال قطاع غزة/ الأسير أحمد جهاد إسماعيل غنيم المحكوم بالسجن 15 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 12 عامًا في السجون الصهيونية.

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