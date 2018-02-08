فتح معبر رفح لليوم الثاني.. وأولويات السفر للمرجعين

من المقرر، أن تفتح السلطات المصرية، معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي، بعد أن تم فتحه بالأمس لدخول العالقين من الجانب المصري.

وقد أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، أن أولوية السفر عبر معبر رفح البري لليوم الخميس ستكون للحافلات الثانية والثالثة المُرجعة من كشف اليوم الأربعاء، حيث لم يغادر منها أمس سوى حافلة واحدة فقط، ومن ثم مغادرة باقي حافلات كشف أمس التي لم يتم المناداة عليها.

ونوهت الوزارة إلى أن الأولوية بعد ذلك ستكون للواردة أسماؤهم في الكشف المعلن، وهم جزء من كشف اليوم الثاني من حافلة رقم 1 حتى حافلة رقم 5.