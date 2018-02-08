إطلاق نار تجاه أراضي المواطنين شرق القرارة

توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الخميس، في أراضي المواطنين الزراعية شرق بلدة القرارة، شمال شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، وسط إطلاق نار، وتجريف.

وأفاد شهود عيان، أن آليات عسكرية انطلقت من المواقع العسكرية الجاثمة على الشريط الحدودي شرق خان يونس، وتوغلت لمسافة تزيد عن 150 مترا في أراضي المواطنين الزراعية شرق بلدة القرارة.

وأوضح أن عملية التوغل تتزامن مع تحليق لطائرات استطلاع في أجواء المنطقة، وقامت الجرافات بأعمال تجريف في أراضي المواطنين الحدودية، ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة، وسط إطلاق نار.

وتتعمد آليات الاحتلال التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها.