مداهمات واعتقالات بالضفة المحتلة

داهمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الخميس، ديوان ال جرار في واد برقين بجنين بالضفة المحتلة، وحطمت محتوياته كما داهمت عدة منازل تعود لعائلة جرار واعتقلت أحد الشبان وفتشت منازل عدة.

وأفادت مصادر محلية ان جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب صهيب جرار ابن عم الشهيد احمد جرار ، بعد مداهمة منزله في برقين بجنين .

واعتقلت قوات الاحتلال الشبّان محمد و محمود نصري شلبي ، وصلاح الشلبي ، خلال اقتحامها المتواصل لقرية برقين في جنين.

وفي محافظة نابلس اقتحمت قوات الاحتلال قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، واعتقلت الفتى محمد حربي دراغمة (15عاما)، و الشاب سرحان رفعت دراغمة (24عاما) ، قبل انسحابها من القرية .

كما اعتقلت عبد السلام دوابشة، من قرية مادما جنوب نابلس.

من جانب متصل اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الظاهرية جنوب الخليل ، وشرعت بمداهمة وتفتيش عدد من منازل المواطنين .فيما اعتقلت يوسف الطيطي من مخيم الفوار جنوب الخليل وناصر عمرو من دورا.

وداهمت دوريات الاحتلال مناطق في طولكرم واعتقلت مراد مخلوف ومجد زيدان ويزن ملاح من بلدة عنبتا شرق طولكرم. ومن رام الله اعتقلت يونس بعيرات من كفر مالك ويعقوب هاني من المزرعة الغربية.