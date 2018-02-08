طقس فلسطين:ارتفاع درجات الحرارة والاثنين تعود الأمطار

يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً الى غائم، ولايطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ولايطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والسبت، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجة مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما يوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجة مئوية وفي ساعات المساء والليل يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة،والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما الاثنين المقبل فيطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة وتتساقط أمطار خفيفة في معظم أرجاء فلسطين.