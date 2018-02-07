ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر
الاتصالات

زلزال جديد يضرب تايوان بـ 5.7 على مقياس ريختر

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:31 - 07 فبراير 2018
من آثار الزلازال في تايون من آثار الزلازال في تايون
مشاركة

أعلنت الحكومة التايوانية عن أن زلزالاً بلغت قوته 7ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم الأربعاء، الساحل الشرقي للبلاد في المنطقة نفسها التي تعرضت لزلزال آخر أمس الثلاثاء.

وأوضحت أن هذا الزلزال ضرب البلاد بينما لا تزال عمليات البحث عن الناجيين المحاصرين داخل الأبنية المنهارة جراء زلزال أمس مستمرة، حيث أدى الزلزال السابق إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة 256 آخرين.

وكانت السلطات التايوانية قد أعلنت إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية اليوم في مدينة "هوالين" التي تعد الأكثر تضررا جراء الهزة الأرضية، كما أخبرت المواطنين بالبقاء بعيداً عن منازلهم المتحطمة.

متعلقات