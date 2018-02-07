زلزال جديد يضرب تايوان بـ 5.7 على مقياس ريختر

أعلنت الحكومة التايوانية عن أن زلزالاً بلغت قوته 7ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم الأربعاء، الساحل الشرقي للبلاد في المنطقة نفسها التي تعرضت لزلزال آخر أمس الثلاثاء.

وأوضحت أن هذا الزلزال ضرب البلاد بينما لا تزال عمليات البحث عن الناجيين المحاصرين داخل الأبنية المنهارة جراء زلزال أمس مستمرة، حيث أدى الزلزال السابق إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة 256 آخرين.

وكانت السلطات التايوانية قد أعلنت إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية اليوم في مدينة "هوالين" التي تعد الأكثر تضررا جراء الهزة الأرضية، كما أخبرت المواطنين بالبقاء بعيداً عن منازلهم المتحطمة.