الاحتلال يقرر الدفع بكتائب عسكرية جديدة في الضفة لحماية المستوطنين

قررت قيادة جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بدفع المزيد من قوات الجيش لحماية المستوطنين في الضفة الغربية في أعقاب ارتفاع العمليات ضده من قبل الفلسطينيين والتي كان آخرها، مقتل مستوطنين قرب نابلس وسلفيت.

وذكرت وسائل الاعلام العبرية، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" سيعزز قواته في الضفة الغربية بعدة كتائب عسكرية؛ وسيتم نشر الجنود على الطرق التي يسلكها مستوطنين وعلى نقاط الاحتكاك مع الفلسطينيين للقيام بحملات اعتقال في مدن وقرى الضفة الغربية.

وجاء قرار قيادة الجيش في أعقاب مشاركة مئات الفلسطينيين أمس الثلاثاء في المواجهات مع قوات الجيش التي اقتحمت منطقة نابلس للبحث عن منفذ العملية الأخيرة.