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الجانب المصري يسمح بدخول الأسمنت والبضائع لغزة عبر بوابة صلاح الدين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:17 - 07 فبراير 2018
شاحنات مصرية محملة بالبضائع شاحنات مصرية محملة بالبضائع
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سمح الجانب المصري إدخال أسمنت وبضائع لقطاع غزة عبر بوابة صلاح الدين بعيداً عن بوابة معبر رفح البري، وذلك لأول مرة.

كما سمح بإدخال بضائع قطرية محتجزة منذ الأزمة بين البلدين إلى مقر اللجنة القطرية في قطاع غزة دون دخولها النقطة الفلسطينية.

 

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