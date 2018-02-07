ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر
الاتصالات

الداخلية تنشر كشف المسافرين ليوم غدٍ الخميس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:46 - 07 فبراير 2018
معبر رفح البري معبر رفح البري
مشاركة

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني للمواطنين الكرام أن أولوية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الخميس ستكون للحافلات الثانية والثالثة المُرجعة من كشف اليوم الأربعاء، حيث لم يغادر منها اليوم سوى حافلة واحدة فقط، ومن ثم مغادرة باقي حافلات كشف اليوم التي لم يتم المناداة عليها.

ونوهت الوزارة إلى أن الأولوية بعد ذلك ستكون للواردة أسماؤهم في الكشف المرفق أدناه، وهم جزء من كشف اليوم الثاني من حافلة رقم 1 حتى حافلة رقم 5.

ودعت الوزارة الواردة أسماؤهم في الكشف إلى التواجد غداً في صالة أبو يوسف النجار في خانيونس، في تمام الساعة 6:00 صباحاً.

يوم الخميس 8-2-2018.pdf

متعلقات