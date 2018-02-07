القناة عبرية: رحلات مباشرة من الهند إلى "إسرائيل" عبر الأجواء السعودية

كشفت قناة التلفزة "الإسرائيلية الرسمية، اليوم الأربعاء، النقاب عن أن السلطات السعودية سمحت بشكل نهائي ولأول مرة لشركة الخطوط الجوية الهندية بتسيير رحلاتٍ مباشرة لإسرائيل في مجالها الجوي.

وحسب القناة، فإن الرحلة الأولى التي ستقوم بها الشركة عبر هذا المسار ستتم الشهر القادم بحيث تصل طائرات الشركة من نيودلهي إلى مطار بن غوريون بشكل مباشر.

وكان من المنتظر أن تقوم الشركة الهندية بأولى رحلاتها عبر المسار الجديد منذ أشهر، حسب القناة الإسرائيلية، منوهةً إلى أن المسار الجديد سمح للسلطات "الإسرائيلية" بسحب اعتراضها على استخدام "الإسرائيليين" الرحلات التي تنظمها الخطوط الجوية الهندية لأن طائراتها كانت تحلق في أجواء كل من باكستان وأفغانستان مما نظر إليه في تل أبيب على أنه ينطوي على مخاطر كبيرة.

وأشارت القناة إلى أن الشركة الهندية حصلت على ترخيص من السلطات "الإسرائيلية" الخميس الماضي.

إلى ذلك، نقل موقع "جيروزاليم" عن مصدر مسؤول في شركة "العال" "الإسرائيلية" قوله: "نحن في شركة العال وغيرنا من شركات الطيران "الإسرائيلية"، نأمل بأن يُطبّق اتفاق الطيران فوق السعودية على طائراتنا أيضاً وليس فقط على الرحلات الأجنبية"، مضيفاً: "نحن لا نرى فرقاً بين الركاب "الإسرائيليين" على متن الشركات "الإسرائيلية"، والمسافرين "الإسرائيليين" على متن شركات غير إسرائيلية".

من جهتها، نفت كل من الهند والسعودية، ما نشرته القناة الإسرائيلية الرسمية، وأوضحت شركة اينديان ايرلاينز الهندية بأن السعودية لم تمنحها بعد الحق في التحليق بسمائها باتجاه تل أبيب، كما أن سلطات الطيران السعودية نفت ما ذكرته وسائل الاعلام العبرية.