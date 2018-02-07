الجهاد الإسلامي تدعو إلى تصعيد المقاومة في جمعة "الشهيد جرار"

دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى تصعيد المقاومة والمواجهات مع الاحتلال المجرم واعتبار يوم الجمعة 9 فبراير 2018 (جمعة الشهيد أحمد جرار) يوم تصعيد وغضب شعبي في كافة المناطق.

وقالت الحركة في بيان صحفي وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه "لتكن الجمعة يوماً للتأكيد على أن نهج الشهيد أحمد جرار هو نهج الشعب الفلسطيني كله، وأن دماء الشهداء خالد تايه وحمزة زماعرة وكل الشهداء لن تذهب هدرا".

وأضافت الحركة "دماء الشهداء أمانة وشعبنا سيحفظ وصاياهم باستمرار الانتفاضة".

وجددت الحركة تاكيدها أن "خيارات التسوية فشلت، وباتت الانتفاضة والمقاومة هما النهج الأصيل الذي يتوجب علينا جميعاً أن نمضي فيه ومن خلاله لحماية أرضنا والذود عن مقدساتنا وحقوقنا".