فتح: "صفقة القرن" لن تمر ولا نرغب بسماع أي أفكار امريكية

اكدت حركة فتح "أن الولايات المتحدة الأمريكية أخرجت نفسها تماما من أية رعاية ووساطة في العملية السياسية، وأنها وضعت نفسها في مربع الكيان الاسرائيلي المحتل لارضنا".

وقالت الحركة في بيان صحفي "إن الولايات المتحدة قررت مخالفة الشرعية والقانون الدوليين، ولم نعد نريد أو نرغب بسماع أفكارهم التي تتطابق تماما مع موقف اليمين الإسرائيلية المتطرف".

وشددت الحركة على أن الفلسطينيين وحدهم من يقرر بقضاياهم، وأن أحدا لا يستطيع تجاوز قيادتنا وشعبنا وفرض الحلول الاستسلامية علينا.

واعتبرت "تصريحات بعض المسؤولين في الادارة الأمريكية حول تمرير الصفقة دون قبول الفلسطينيين مرفوض ولن يمر، ولن يجدوا عربيا واحدا يقبل بخيانة القدس والاقصى والقيامة والشعب الفلسطيني".

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